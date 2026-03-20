Domani sera su Canale 5 va in onda il debutto del Serale di Amici 25, con tre concorrenti lombardi tra i protagonisti: Caterina, Opi e Riccardo. Sono questi i nomi che si contendono uno spazio importante nel talent show, pronto a partire con la prima puntata. La trasmissione si svolgerà in prima serata e vede la partecipazione di questi giovani artisti provenienti dalla regione Lombardia.

Bergamo, 20 marzo 2026 – Ci siamo. Domani, sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5, debutta una i l Serale di Amici 25. Il talent show condotto da Maria De Filippi entra nella sua fase finale con 17 allievi – tra ballerini e cantanti –, tre squadre e quattro giudici. Tra i concorrenti ci sono tre ragazzi lombardi: due vengono dalla provincia di Bergamo e uno da quella di Varese. Conosciamoli meglio. I concorrenti. Caterina. Opi (Simone). Riccardo. I professori . Le squadre. I giudici. I concorrenti. Con la puntata dell'8 marzo si è chiusa definitivamente la fase del pomeridiano. La classe del serale è composta da 17 allievi: 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serale Amici 25, tra i concorrenti tre cantanti lombardi: chi sono Caterina, Opi e Riccardo

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