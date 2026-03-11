amici 25 chi sono i 17 concorrenti del serale mistero sui giudici

Dopo settimane di prove e selezioni, il Serale di Amici 25 ha inizio con 17 concorrenti ammessi alla fase successiva. Gli allievi si sfideranno in prime serate, mentre i giudici, scelti da Maria De Filippi, ancora non sono stati resi noti. La trasmissione prosegue con esibizioni e confronti tra i partecipanti.

Dopo settimane di sfide, esibizioni e qualche polemica, il Serale di Amici 25 è finalmente arrivato. Sono 17 gli allievi ammessi alla seconda fase della trasmissione, quella in prima serata in cui si sfideranno e le loro performance verranno valutate dai giudici scelti da Maria De Filippi. Amici 25, chi sono i concorrenti ammessi al Serale. Inizialmente la produzione di Amici 25 aveva annunciato che al Serale sarebbero arrivati solamente dodici allievi, pronti a conquistare la maglia dorata. Poi il colpo di scena, con la scelta di concedere il passaggio alla nuova fase della trasmissione per i concorrenti in grado di ottenere due sì su tre dai professori della rispettiva categoria. 🔗 Leggi su Dilei.it

