Amici 2026 il serale | quante puntate durata e quando finisce

Amici 2026, il serale, è in programmazione su Canale 5 e comprende nove puntate in totale. La prima puntata si svolgerà sabato 21 marzo 2026, mentre l’ultimo episodio, che sarà anche la finale, è previsto per sabato 16 maggio 2026. La durata di ogni puntata non è stata ancora specificata.

Quante puntate sono previste per Amici 2026, il serale, in onda su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda nove puntate: la prima sabato 21 marzo 2026; l’ultima (la finale) sabato 16 maggio 2026. Anche quest’anno il serale di Amici 2026 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale invece sarà trasmessa in diretta e si potrà votare grazie al televoto. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Amici 2026, il serale? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,30 alle ore oo,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse). 🔗 Leggi su Tpi.it

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