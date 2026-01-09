Tali e Quali 2026 | quante puntate durata e quando finisce

Tali e Quali 2026 è il talent musicale condotto da Nicola Savino, trasmesso su Rai 1 a partire dal 9 gennaio, con quattro puntate in programmazione ogni venerdì sera. La durata di ciascuna puntata e la data di fine sono ancora da confermare, ma lo show si conferma tra gli appuntamenti principali della prima serata del canale.

lo show con Nicola Savino su Rai 1. Quante puntate sono previste per Tali e Quali 2026? Il programma condotto quest'anno da Nicola Savino torna in prima serata su Rai 1 dal 9 gennaio ogni venerdì per quattro nuove puntate. Si tratta della versione con personaggi non famosi del celebre Tale e Quale Show. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e.un quarto giudice diverso a puntata. Di seguito la programmazione completa. Prima puntata: 9 gennaio 2026.

Tali e Quali 2026 da stasera su Rai1, cast e quante puntate sono - off di Tale e Quale Show dedicato a talenti non famosi (persone comuni con grande somiglianza fisica e ...

Tali e quali 2026, da stasera in tv: anticipazioni, giudici, novità - Le storie personali dei concorrenti vengono narrate attraverso filmati che li seguono nella vita quotidiana, tra casa, lavoro e sogni ...

