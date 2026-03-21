Home > Video > Due morti e tre feriti gravi. È il bilancio, riportato dai soccorritori, della valanga che nella tarda mattinata di sabato ha interessato la Val Ridanna. In tutto i feriti sono 7. Due le persone che hanno riportato ferite lievi. Ci sarebbe anche un disperso. La massa nevosa si è staccata nella zona di Racines, sulla Cima d’Incendio, a 2.445 metri di quota. Nelle immagini gli elicotteri del Soccorso Alpino in azione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alto Adige: valanga in Val Ridanna, due morti e tre feriti gravi. Gli elicotteri del Soccorso Alpino in azione

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la Repubblica. . È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo della valanga in Val Ridana, in Alto Adige. A comunicarlo, la Centrale di emergenza di Bolzano. Le immagini diffuse dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che mostran facebook

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