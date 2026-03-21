Allenamenti dietro moto e prove sulla Cipressa | oggi Pogacar vuole prendersi la Milano-Sanremo ecco il piano d’attacco

Oggi a Sanremo Tadej Pogacar si prepara con allenamenti dietro moto e prove sulla Cipressa, nel tentativo di conquistare la Milano-Sanremo. La gara, che si svolge il 21 marzo, apre ufficialmente la stagione delle corse monumento. Gli addetti ai lavori e gli appassionati seguono con attenzione i movimenti del ciclista, che ha definito un piano d’attacco preciso per l’obiettivo di questa edizione.

Il sesto assalto alla Milano-Sanremo incoronerà finalmente Tadej Pogacar? Questa è la domanda che addetti ai lavori e appassionati di ciclismo si sono fatti nell’avvicinamento alla Classicissima, che oggi sabato 21 marzo apre la stagione delle corse monumento. Lo sloveno vanta due terzi posti, un quarto e un quinto, ma non è mai riuscito a vincere. Assieme alla Parigi Roubaix, a cui darà la caccia per la seconda volta il prossimo 12 aprile, è l’unica Classica monumento che gli manca. E per colmare questo vuoto Pogacar ha fatto di tutto in inverno. Ha provato ripetutamente Cipressa e Poggio, stabilendo i nuovi primati sull’app Strava (per quanto possa contare) e facendo allenamenti mirati dietro moto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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