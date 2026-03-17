Milano-Sanremo ecco la Uae per Pogacar | Del Toro l' uomo chiave sulla Cipressa

Da gazzetta.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra Uae ha annunciato la formazione per la Milano-Sanremo, con Pogacar come capitano. Del Toro sarà il corridore incaricato di affrontare la Cipressa, considerato un uomo chiave per la strategia della squadra. Sabato si corre la classica, senza Wellens e Narvaez, che sono stati esclusi dalla selezione ufficiale. La gara si prepara a partire con un gruppo compatto e con alcune assenze importanti.

Ufficiale questa mattina la selezione della Uae-XRG in vista della Milano-Sanremo, la Classicissima in programma sabato (298 km da Pavia a via Roma a Sanremo). Ovviamente, tutti attorno al due volte iridato Tadej Pogacar, che al sesto tentativo cercherà il primo successo. Come da attese, non hanno recuperato Tim Wellens e Jonathan Narvaez, tutti e due infortunati a causa di cadute a inizio stagione, e dunque scelte obbligate per la squadra emiratina senza particolari sorprese: con Pogacar ci saranno Novak, Florian Vermeesch, Christen, McNulty, Grosschartner e Isaac Del Toro. Quest’ultimo, vincitore della Tirreno-Adriatico, potrebbe essere l’uomo chiave per lo sloveno e ha già dichiarato che sarà esclusivamente al suo servizio: l’intenzione potrebbe essere quella di fare il vuoto già sulla Cipressa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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