Milan i piccoli segnali che fanno la differenza | la voglia di Fullkrug Pavlovic Con Allegri …

Il Milan, sotto la guida di Allegri, ha mostrato un miglioramento nella mentalità e nell’approccio in campo. Con l’interesse per giocatori come Fullkrug e Pavlovic, la squadra si sta preparando a sfruttare ogni opportunità. Questi piccoli segnali indicano un nuovo equilibrio e una maggiore determinazione, elementi che potrebbero fare la differenza nella stagione. Un passo alla volta, il Milan si avvicina ai propri obiettivi con rinnovata fiducia.

Milan-Lecce, i rossoneri tornano in campo questa sera in una partita molto importante (qui tutti i dettagli sul come e dove vederla). Se il Diavolo dovesse vincere non solo ricucirebbe la distanza dall'Inter in vetta tornando a meno 3, ma allungherebbe sulla Juventus in ottica quarto posto. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, i rossoneri possono volare a + 7 sulla squadra di Luciano Spalletti. Sarebbe quindi fondamentale vincere per avvicinarsi sensibilmente al primo obiettivo stagionale del Milan. C'è grande voglia nella squadra da quando è arrivato Massimiliano Allegri e questo è uno dei cambi più chiari rispetto alla scorsa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Como-Milan, Allegri fa la conta: “Fullkrug e Pavlovic fuori, Leao ci sarà”

Allenamento in vista per il Como-Milan, con Allegri che fa il punto sulla rosa. Fullkrug e Pavlovic sono fuori, mentre Leao sarà a disposizione. La squadra si prepara alla prossima sfida, con l’obiettivo di mantenere i punti raccolti finora. Allegri sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e di affrontare ogni partita con determinazione, indipendentemente dall’avversario.

Ho letto un articolo sullo “stress del calcio moderno” e dell’inter in campo dopo 64 ore. Piccolo reminder per chi ha memoria breve: 2021 il Milan giocò a Belgrado di giovedì, contro la Stella Rossa, il ritorno fu a mezzanotte circa. Benissimo.. il Milan poi si gio x.com