Il Milan si prepara alla sfida contro il Genoa con un approccio di gestione, dopo il ritorno da Cagliari. La squadra ha svolto oggi una sessione di allenamento a Milanello, differenziata in base alle esigenze dei singoli giocatori, per recuperare le energie e mantenere il ritmo. Un metodo volto a ottimizzare le risorse e affrontare al meglio le prossime sfide di campionato.

Il rientro da Cagliari non concede tregua, ma il Milan sceglie la strada della gestione. Dopo la notte trascorsa in viaggio, la squadra ha lavorato oggi a Milanello con una seduta differenziata: scarico per chi è sceso in campo dall’inizio, allenamento ordinario per il resto del gruppo. Domani lo stop programmato, poi testa subito alla prossima tappa di un calendario che non fa sconti. Giovedì sera, a San Siro, arriva il Genoa. Una partita che vale continuità, ma anche un test di maturità in una fase in cui il margine d’errore è minimo. Allegri: ordine prima di tutto. Nel post partita di Cagliari-Milan, Massimiliano Allegri ha scelto una lettura lucida, lontana da entusiasmi facili. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, gestione e testa al Genoa: Allegri detta la linea

Leggi anche: Mercato Milan, Allegri detta la linea a Tare: a gennaio servono tre rinforzi e il tecnico ha già indicato le sue priorità

Leggi anche: Milan, il dubbio di Allegri: Nkunku o Gimenez? Che testa a testa per affiancare Leao

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calcio, Serie A risultati, il Milan torna in testa; L'Inter stende l'Atalanta e torna in vetta ma Milan e Napoli non mollano. Stasera il ritorno di De Rossi con il Genoa contro la sua Roma; La classifica di Serie A aggiornata; Classifica Assistman in A, c'è un nuovo giocatore in vetta.

Milan, Conceição: "Finale di Coppa Italia? Non ci pensiamo, testa al Genoa". Su Theo e Leao... - Noi abbiamo la responsabilità di lavorare per un club come il Milan. corrieredellosport.it

Genoa e poi a Firenze tutto in 64 ore: alcune componenti del Milan non gradiscono l'incastro del calendario - Il Milan ha concluso il suo 2025 con una vittoria convincente contro il Verona a San Siro e con la seconda posizione in classifica. milannews.it

L’Inter stende l’Atalanta e torna in vetta ma Milan e Napoli non mollano. Stasera il ritorno di De Rossi con il Genoa contro la sua Roma - Inter, Milan e Napoli: vincono tutte e i nerazzurri tornano in testa alla classifica, Ma la lotta per lo scudetto è apertissima. msn.com

MP – #Milan, novità dall’allenamento verso il #Cagliari: #Gabbia torna in gruppo, gestione #Pulisic #MilanPress x.com

Milan, Allegri: "Nkunku può solo migliorare. Dovevamo avere una gestione miglior della palla" https://www.calciostyle.it/serie-a/milan-allegri-nkunku-puo-solo-migliorare-dovevamo-avere-una-gestione-miglior-della-pallafsp_sid=1812789 di Pietro - facebook.com facebook