Nel 2025 in Toscana 41 eventi meteo estremi | ecco quali Tra le regioni più colpite d’Italia

Nel 2025, la Toscana ha registrato 41 eventi meteorologici estremi, posizionandosi tra le regioni più colpite in Italia. Questo incremento di fenomeni estremi evidenzia l’impatto della crisi climatica sulla regione, influenzando il territorio e la vita quotidiana. Analizzare le cause e le conseguenze di questi eventi è fondamentale per comprendere le sfide future e adottare strategie di adattamento efficaci.
Firenze, 30 dicembre 2025 – Terza in Italia, la Toscana è tra le regioni italiane più colpite dagli effetti della crisi climatica nel 2025. Secondo il bilancio di fine anno dell’ osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato in collaborazione con il gruppo Unipol, sono 41 gli eventi meteo estremi che hanno colpito la nostra regione, il doppio rispetto al 2024. La Toscana è terza dopo la Lombardia, con 50 eventi meteo estremi, e la Sicilia, al secondo posto con 44. A pesare è soprattutto l'aumento del dissesto idrogeologico e delle temperature record che hanno colpito in modo diffuso il territorio regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
