Crisi climatica la Toscana tra le regioni più colpite nel 2025 41 gli eventi meteo estremi

Nel 2025, la Toscana si conferma tra le regioni italiane maggiormente interessate dagli effetti della crisi climatica, con un totale di 41 eventi meteorologici estremi. Questo dato rappresenta il doppio rispetto all’anno precedente, evidenziando un incremento significativo delle manifestazioni più intense e imprevedibili del clima. L’analisi di questi fenomeni è fondamentale per comprendere le sfide ambientali e pianificare strategie di adattamento efficaci.

La Toscana è tra le regioni italiane più colpite dagli effetti della crisi climatica nel 2025. Sono 41 gli eventi meteo estremi registrati, il doppio rispetto al 2024. A certificarlo è il bilancio di fine anno dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato in collaborazione con il.

Clima, il 2025 è il secondo anno con più eventi meteo estremi in Italia. Lombardia, Sicilia e Toscana le regioni più colpite - Il Sud quest’anno in sofferenza per l’emergenza siccità con Sardegna, Sicilia e Puglia ... msn.com

Eventi meteo estremi, la Sicilia è tra le regioni più colpite del 2025 - Sono aumentati nel 2025 gli eventi meteo estremi in Italia e quest’anno è il secondo con più episodi legati al cambiamento climatico negli ultimi undici anni dopo il 2023 che detiene il primato. livesicilia.it

Purtroppo le cose non migliorano e non riusciamo nemmeno a tamponare la crisi climatica. Gli specialisti (Nature, 2021) hanno indicato la strada per non eccedere +1,5°C di innalzamento delle temperature: lasciare sotto terra il 90% delle riserve di carbone e - facebook.com facebook

Romagna in crisi climatica, con cinque alluvioni duecentennali in due anni e mezzo Oltre ad abbattere le emissioni di gas serra, l’urgenza oggi è di ridare spazio ai fiumi: altro che colpa delle nutrie, dei detriti negli alvei o dei tombini ostruiti x.com

