Progetti e lavori in corso | il Comune organizza un incontro pubblico con i cittadini

Il Comune di Terre del Reno comunica che venerdì 16 alle 18.30 si terrà un incontro pubblico a Dosso, presso la sala riunioni della scuola elementare in Piazza Garibaldi. L’evento è rivolto ai cittadini per presentare i progetti e le attività in corso, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento sulle iniziative in programma nel territorio.

Eventi e progetti in cantiere. Il Comune di Terre del Reno informa che venerdì 16 alle 18.30 si terrà a Dosso un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, in programma presso la sala riunioni della scuola elementare in Piazza Garibaldi.

