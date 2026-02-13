Nuovi guai per il Louvre | chiusa la sala con il Beato Angelico dopo una perdita d’acqua danneggiato un soffitto dell’Ottocento

Il Louvre ha chiuso temporaneamente la sala con il dipinto di Beato Angelico dopo che una perdita d’acqua ha causato danni a un soffitto dell’Ottocento. La perdita ha provocato il distacco di pezzi di intonaco, mettendo a rischio l’integrità dell’intera stanza e dei capolavori esposti. Le autorità del museo hanno immediatamente bloccato l’accesso per valutare i danni e prevenire ulteriori problemi. La situazione si aggiunge alle recenti difficoltà del museo, che si trova a fronteggiare problemi di sicurezza e di manutenzione.

Non c'è pace per il Louvre. Il celebre museo parigino, da mesi al centro delle polemiche per le falle nella sicurezza e la scarsa manutenzione dei locali, è stato costretto a chiudere diverse sale a causa di una perdita d'acqua. Secondo quanto rivelato dai sindacati Cgt e Cfdt, il problema sarebbe stato rilevato nell'ala Denon del museo e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Tra le sale rimaste chiuse c'è anche la 707, che ospita numerosi capolavori italiani, tra cui il Beato Angelico. Lunghe code per i visitatori. «Per motivi indipendenti dalla nostra volontà, alcune sale sono eccezionalmente chiuse», si legge in un messaggio pubblicato in data odierna, venerdì 13 febbraio, sul sito internet del Louvre, che è il museo più visitato al mondo.