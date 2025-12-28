Maiori Enzo Avitabile porta il Sacro Sud alla Collegiata di Santa Maria a Mare

Il Sacro Sud di Enzo Avitabile sarà ospitato presso la Collegiata di Santa Maria a Mare a Maiori, in Costa d’Amalfi, lunedì 30 dicembre alle ore 19. Un’occasione per scoprire un’opera che unisce musica e spiritualità in un contesto storico e culturale unico. L’evento invita a un momento di riflessione e ascolto, offrendo un’esperienza significativa in un ambiente di grande valore artistico.

Il Sacro Sud di Enzo Avitabile trova dimora nella Collegiata di Santa Maria a Mare a Maiori, in Costa d’Amalfi, lunedì 30 dicembre alle ore 19. La programmazione natalizia del Comune prosegue con uno degli appuntamenti di maggiore intensità culturale e simbolica, che porta in scena uno dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Maiori, Enzo Avitabile porta il Sacro Sud alla Collegiata di Santa Maria a Mare Leggi anche: Natale a Napoli: torna Sacro Sud, il festival diretto da Enzo Avitabile Leggi anche: Sora, Santa Maria Porta del Cielo, apertura straordinaria della porta Santa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maiori, Enzo Avitabile porta il Sacro Sud alla Collegiata di Santa Maria a Mare - Il Sacro Sud di Enzo Avitabile trova dimora nella Collegiata di Santa Maria a Mare a Maiori, in Costa d’Amalfi, lunedì 30 dicembre alle ore 19. salernotoday.it

Il Vescovado Notizie. . Buongiorno da Maiori con gli auguri di Enzo Mammato per Maiori News #ilVescovado #Notizie #CostieraAmalfitana #Auguri #Maiori - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.