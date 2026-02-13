Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juventus | Consapevoli della forza dell’Inter ma noi siamo sulla strada giusta

Locatelli ha parlato prima della partita tra Inter e Juventus, spiegando che la squadra è consapevole della forza dell’Inter ma che lavora ogni giorno per migliorare. Durante la conferenza, il centrocampista ha sottolineato che la Juventus sta seguendo un percorso positivo, anche se sa che dovrà affrontare una sfida difficile a San Siro. Ha anche aggiunto che la squadra si sta allenando intensamente per prepararsi al meglio al Derby d’Italia.