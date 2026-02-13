Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juventus | Consapevoli della forza dell’Inter ma noi siamo sulla strada giusta
Locatelli ha parlato prima della partita tra Inter e Juventus, spiegando che la squadra è consapevole della forza dell’Inter ma che lavora ogni giorno per migliorare. Durante la conferenza, il centrocampista ha sottolineato che la Juventus sta seguendo un percorso positivo, anche se sa che dovrà affrontare una sfida difficile a San Siro. Ha anche aggiunto che la squadra si sta allenando intensamente per prepararsi al meglio al Derby d’Italia.
Alla vigilia della venticinquesima giornata di Serie A, il clima all'Allianz Stadium è quello delle grandi occasioni. Manuel Locatelli, il metodista della Nazionale e capitano della Vecchia Signora, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della formazione guidata da Luciano Spalletti, il tecnico toscano che ha ridato identità tattica alla squadra. I bianconeri si presentano a Milano con la voglia di accorciare le distanze dall'Inter, forti di una settimana di lavoro intenso e di una ritrovata fiducia nei propri mezzi.
Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Quello che non mancherà mai è il cuore che metterò per questa maglia. A volte ci è mancata maturità ma ora siamo più consapevoli»
Manuel Locatelli ha parlato oggi in conferenza stampa prima della sfida tra Inter e Juventus, sottolineando quanto tenga alla maglia bianconera.
Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare»
Manuel Locatelli ha annunciato di sentirsi in forma e di avere la piena fiducia del mister, in vista della partita tra Inter e Juventus.
