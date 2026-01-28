Gigi Buffon compie 48 anni e, nonostante il tempo passi, resta uno dei più grandi nel calcio italiano. La sua carriera è fatta di successi, ma anche di momenti difficili. Ha vissuto la separazione da Alena Seredova e ha affrontato periodi di depressione, oltre a un passato da ultrà. In alcune interviste, Buffon non ha nascosto di aver commesso errori: «Ho fatto ca**ate», ha detto. Nonostante tutto, è ancora il portiere più stimato e ammirato dagli italiani.

Gigi Buffon compie 48 anni e per tutti è ancora il "portierone" che ha difeso i pali della nazionale azzurra per vent'anni. Bandiera prima del Parma e poi della Juventus, Buffon è stato uno dei simboli del calcio italiano e rimane uno dei giocatori più amati. Chi è Gigi Buffon Gianluigi Buffon è nato il 28 gennaio 1978 a Carrara. Muove i primi passi nel mondo del calcio nella squadra dilettantistica del Canaletto di La Spezia. A soli 13 anni viene notato dal Parma, che lo acquista investendo 15 milioni di lire. Inizialmente gioca come centrocampista, ma a causa dell'infortunio dei due portieri titolari viene messo alla prova tra i pali e questa scelta segna definitivamente il suo futuro sportivo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Gigi Buffon compie 48 anni, Alena Seredova lasciata per Ilaria D'Amico, il figlio calciatore, la depressione e il passato da ultrà: «Ho fatto ca**ate»

