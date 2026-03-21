Nella zona di via Martini, vicino al campo sportivo di Marotta, entro la prossima settimana sarà avviato il cantiere per la costruzione di una vasca di laminazione. I lavori riguardano la realizzazione di una struttura destinata a contenere le acque in caso di piogge intense. La fase di allestimento del cantiere è in programma per i primi giorni della prossima settimana.

Verrà allestito entro la prossima settimana il cantiere per realizzare la vasca di laminazione nei pressi del campo sportivo di Marotta, in via Martini. Un’opera strategica per fronteggiare gli allagamenti che da decenni interessano la parte nord della cittadina balneare (via Dalmazia e limitrofe), sulla quale il Comune di Mondolfo ha investito ben 800mila euro. A dare la notizia dell’imminente inizio dei lavori è la vicesindaco facente funzione Alice Andreoni: "Ci siamo. Da qui a fine marzo sarà approntato il cantiere. L’opera, lungamente attesa e frutto di una complessa fase di progettazione, mira a ridurre le criticità idrogeologiche che storicamente interessano il quartiere di Marotta nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via i lavori per la vasca antiallagamenti

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