Via Littore Ragusa vasca da bagno abbandonata dopo i lavori in casa

Lavori di ristrutturazione in via Littore a Ragusa hanno portato all'abbandono di una vasca da bagno. La ditta ha lasciato l'oggetto sul marciapiede senza rimuoverlo, creando un problema per i pedoni e i residenti. La vasca, vecchia e rotta, si trova ormai da mesi in un punto frequentato da passanti e automobili. Nessuno si è ancora occupato di rimuoverla, nonostante le numerose segnalazioni. La presenza dell’oggetto abbandonato rimane un disagio per la zona.

Buongiorno, dall'estate scorsa, dopo che qualcuno ha fatto lavori di ristrutturazione, l'impresa ha pensato bene di abbandonare la vecchia vasca da bagno sul marciapiede di via Littore Ragusa. Questo sport molto praticato a Palermo non viene mai punito, perché sanno che nessuno segnalerà questo abuso. Non vedo, non sento, non parlo. Credo che sia facile individuare i responsabili. Perché non intervenire? Si tratta di informare i committenti, facendo sapere che la loro impresa non ha completato i lavori di smaltimento dei materiali di risulta. Speriamo che qualcuno possa arrivare ai responsabili.