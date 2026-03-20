Antonella Elia simula l'orgasmo di Harry ti presento Sally al GF Vip | la scena diventa surreale

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha riprodotto in modo teatrale la scena dell’orgasmo tratta dal film

Antonella Elia è finita virale su X per il video in cui simula l'orgasmo al Grande Fratello Vip, ricreando la scena di Harry ti presento Sally, con Francesca Manzini che ha introdotto il momento con ironia. Le reazioni in casa alla scena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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