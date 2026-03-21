Una donna è stata aggredita in una pizzeria davanti al figlio e ha subito minacce sia fisiche che verbali. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un uomo e una donna coinvolti nell'episodio. L'intervento è avvenuto nel corso della stessa giornata, e i due sono accusati di lesioni personali e minacce. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell'aggressione è stato reso noto.

Bastia Umbra, 21 marzo 2026 – Donna minacciata, aggredita fisicamente e verbalmente mentre è in pizzeria con il figlio, la Polizia di Stato ha denunciato due persone per lesioni personali e minacce. La violenza si è consumata in un locale a Bastia Umbra. Nei guai sono finiti un uomo e di una donna, di 52 e 41 anni che adesso dovranno rispondere del reato di minacce e lesioni. All’origine dell’accaduto, potrebbero esserci vecchie ruggini tra aggredita e aggressori. Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, in una pizzeria di Bastia Umbra: era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredita in pizzeria davanti al figlio. Denunciati un uomo e una donna

Articoli correlati

In auto con la cocaina: denunciati un uomo e una donnaAl volante di un'utilitaria in giro per le strade della zona industriale di Padova, si sono messi in un mare di guai.

Tentano la “truffa dello specchietto”, denunciati un uomo e una donnaAvrebbero tentato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, ma l’intervento della Polizia di Stato ha interrotto il piano.

Tutto quello che riguarda Aggredita in pizzeria davanti al figlio...

Discussioni sull' argomento Aggredita in pizzeria davanti al figlio. Denunciati un uomo e una donna; Bastia Umbra, donna aggredita in pizzeria: un 53enne e una 41enne denunciati.

Donna aggredita in pizzeria: per lei ecchimosi al collo e al voltoÈ di due persone denunciate il bilancio di un episodio di aggressione avvenuto nei giorni scorsi all’interno di una pizzeria di Bastia, dove una donna è stata minacciata e poi colpita al termine di un ... umbria24.it

Villaggio dei Fiori, donna aggredita dagli abusivi davanti alla pizzeria: «Pugni ovunque, poi la minaccia che ci avrebbero fatto saltare»SPINEA - «Non ho avuto paura per me, ma per il mio collaboratore e per chi lavora con noi». La donna, L.V., vittima dell'aggressione, è preoccupata per chi insieme a lei è stato minacciato ma ferma ... ilgazzettino.it

Aggredita troupe di Report con Giulia Innocenzi e De Faveri a Monzambano #report #giuliainnocenzi facebook

Troupe di Report aggredita davanti a un macello. Sigfrido Ranucci: «Con una spranga hanno spezzato la telecamera» x.com