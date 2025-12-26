In auto con la cocaina | denunciati un uomo e una donna

Al volante di un'utilitaria in giro per le strade della zona industriale di Padova, si sono messi in un mare di guai. I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato una 28enne residente in provincia e un 21enne residente in città. I due sono ritenuti responsabili rispettivamente del reato di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

