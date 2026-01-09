Affari Tuoi Stefano De Martino esasperato minaccia la fuga | concorrente in lacrime

Durante la puntata di Affari Tuoi del 9 gennaio, si è vissuta una situazione intensa con Ersilia, concorrente calabrese, che ha mostrato grande emozione. Stefano De Martino, conduttore, ha espresso chiaramente la sua frustrazione, arrivando a minacciare di allontanarsi. La presenza di emozioni forti ha caratterizzato questa puntata, lasciando un’impressione di tensione e coinvolgimento tra i partecipanti.

Una gara veramente sfortunata quella condotta de Ersilia, della Calabria, ad Affari Tuoi venerdì 9 gennaio. Pacchi sfortunata, mantra riabilitati, Stefano De Martino senza parole e. Una concorrente che nonostante la tensione e le lacrime, riesce a concludere la gara contro il destino con un lieto fine. Ad accompagnare Ersilia il marito Francesco detto "Ciccio", con il quale lavora nel panificio della famiglia. La serata inizia subito con l'ultima novità del programma, il pacco a sorpresa di Herbert Ballerina, comico e pacchista fisso, che stasera è "lo spray al peperoncino che si può usare anche in cucina: lo spray aglio, olio e peperoncino". Affari tuoi, il disastro di Ersilia mette in fuga De Martino: "Me ne vado" poi la vincita inaspettata - Nella puntata del 9 gennaio Ersilia, accompagnata dal compagno Francesco, gioca una partita disastrosa dall'inizio con una sfilza di rossi.

