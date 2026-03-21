Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 20 marzo 2026, si è verificato un nuovo scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia, entrambe partecipanti al reality. Dopo l’episodio, Adriana Volpe ha dichiarato di essere pronta a lasciare il programma. La puntata ha visto anche altri momenti di tensione tra i concorrenti, ma il confronto tra le due donne è stato il più discusso.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda il 20 marzo 2026: abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia, storiche rivali. Ma, dopo la puntata, c’è stato un momento di sconforto per la Volpe, che si è detta addirittura pronta ad abbandonare la Casa del GF Vip per tornare dalla figlia. Cos’è successo nella notte. Adriana Volpe, lo sfogo nella notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso del secondo appuntamento del reality show, Adriana Volpe e Antonella Elia hanno parlato della vicinanza della Volpe a Pietro Delle Piane, l’ex fidanzato della Elia. La fine della storia d’amore è stata sviscerata al GF Vip, dove la Elia ha ammesso di ricordare solo le “cose brutte” della sua relazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Adriana Volpe pronta a lasciare il GF Vip: le parole dopo la puntata

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