Dove possono arrivare missili iraniani | la mappa con le distanze Sigonella in allerta faro Nato sul Muos di Niscemi

Un'analisi mostra le distanze raggiungibili dai missili iraniani, evidenziando le aree potenzialmente colpite. La mappa indica le portate di questi armamenti e i punti strategici più vicini, come la base di Sigonella, che si trova in stato di allerta. La NATO ha attivato il monitoraggio del sistema Muos di Niscemi, mentre le tensioni aumentano con l'intensificarsi della crisi in Medio Oriente.

Roma, 3 marzo 2026 – Con la crisi mediorientale la guerra bussa alle porte di casa dell’Europa, molto più vicina rispetto al conflitto ucraino. La tensione non è mai stata così alta da ottant'anni a questa parte nemmeno durante la Guerra fredda che opponeva il blocco occidentale all’Unione sovietica. I missili iraniani hanno raggiunto la base inglese di Cipro e immediatamente l’allarme, già ad alti livelli, è schizzato verso l’alto in tutta l’Unione europea. Mobilitazioni, grande agitazione tra i comandi Nato, americani e dei singoli Stati. Questo è il clima. Alzata la soglia di allarme dopo i raid su Cipro. Pur indebolito dalla tempesta di bombe americane e israeliane e con i sistemi di lancio quasi dimezzati Teheran continua a riversare ondate di missili e droni verso obiettivi di Paesi del Golfo dove ci sono basi americane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Crocetta, revocata autorizzazione Muos(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - ''L'assessorato regionale al Territorio e ambiente ha revocata definitivamente l'autorizzazione per la realizzazione del Muos di Niscemi''. Lo ha detto il presidente della ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Muos: pace fatta tra attiviste e polizia(ANSA) - NISCEMI (CALTANISSETTA), 8 MAR - L'otto marzo ha riportato la pace tra le ''Mamme No Muos'' di Niscemi e la polizia, che in due occasioni era stata accusata di avere caricato le attiviste, ... lagazzettadelmezzogiorno.it