Guerra Iran fin dove possono arrivare i missili

Le azioni militari attribuite all’Iran nel Mediterraneo orientale hanno suscitato preoccupazioni in Italia riguardo alla possibile portata dei missili coinvolti. Le fonti indicano che le operazioni recenti sono state riconosciute come parte di una escalation militare nella regione. Nessun dettaglio specifico sui movimenti delle forze o sulle capacità esatte di armamento è stato comunicato ufficialmente. La situazione rimane sotto osservazione.

Le recenti azioni militari attribuite all’Iran nel Mediterraneo orientale hanno acceso un campanello d’allarme anche per l’Italia. Non è solo una questione politica, ma una valutazione legata alle capacità balistiche di Teheran. Gli esperti sottolineano come alcuni sistemi missilistici iraniani abbiano un raggio considerevole. Questo elemento cambia la prospettiva della sicurezza nell’area. Con una portata stimata tra i 2.000 e i 3.000 chilometri, determinati vettori potrebbero coprire distanze che includono parte del territorio italiano. Si tratta di uno scenario teorico, ma tecnicamente plausibile. La difesa nazionale deve misurarsi anche con eventualità remote. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dove possono arrivare missili iraniani: la mappa con le distanze. Sigonella in allerta, faro Nato sul Muos di NiscemiRoma, 3 marzo 2026 – Con la crisi mediorientale la guerra bussa alle porte di casa dell’Europa, molto più vicina rispetto al conflitto ucraino.

“Allarme attacchi imminenti”. Guerra in Iran, l’allerta degli Stati Uniti: dove possono colpireLa guerra in Iran è ormai diventata una crisi di portata regionale, con combattimenti, attacchi missilistici e droni che si susseguono ogni giorno e...

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

Una selezione di notizie su Guerra Iran.

Temi più discussi: I missili dell'Iran possono arrivare fino in Italia? La gittata massima e la distanza in linea d'aria; Guerra all’Iran: un salto nel buio? (AGGIORNATO); Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione.

Quanto durerà e che conseguenze avrà la guerra in Iran?Usa e Israele stanno bombardando l’Iran, che ha risposto con missili e droni contro i paesi del golfo e fino a Cipro. Quanto durerà la guerra e che effetti avrà? lifegate.it

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Iran: figlio di Khamenei nuova guida supremaUltime notizie, ultim'ora oggi: il figlio di Khamenei è la nuova guida suprema dell'Iran, intanto prosegue il conflitto in Medio Oriente ... ilsussidiario.net

Guerra Iran, Casa Bianca: “Teheran ha rifiutato le nostre offerte generose, il loro unico obiettivo erano le armi nucleari” facebook

La guerra in Iran e gli effetti sulla impennata dei prezzi dell’energia sono stati i temi di una telefonata con il mio collega Segretario di Stato Usa @SecRubio. Gli ho espresso la preoccupazione del Governo italiano per il fatto che l’Iran stia allargando il conflitto i x.com