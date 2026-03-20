Umberto Bossi funerali a Pontida | ecco perchè si celebreranno qui

I funerali di Umberto Bossi si terranno domenica 22 marzo alle 14 a Pontida. Bossi, fondatore e storico leader della Lega, è deceduto ieri a Varese all'età di 84 anni. La cerimonia si svolgerà nella località che ha rappresentato per anni il simbolo del movimento politico da lui creato. La decisione di celebrare i funerali in questa sede è stata comunicata nelle ultime ore.

Si terranno domenica 22 marzo, alle ore 14, i funerali di Umberto Bossi, fondatore e storico leader della Lega, scomparso ieri a Varese all’età di 84 ann i. La cerimonia funebre, secondo quanto si apprende, sarà celebrata nel monastero di San Giacomo a Pontida, in provincia di Bergamo, luogo simbolo per il movimento leghista e sede del tradizionale raduno annuale del Carroccio. A officiare le esequie dovrebbe essere l’abate don Giordano Rota, in un contesto che si preannuncia carico di significato politico ed emotivo, vista la forte valenza identitaria che Pontida rappresenta per la Lega e per i suoi sostenitori. Pontida, la storica roccaforte del “popolo della Padania”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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