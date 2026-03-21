Addio a Umberto Bossi eccolo nel 2018 prendere un caffè col figlio Renzo in centro a Roma ARCHIVIO
Il 21 marzo 2026 si diffonde una foto che mostra Umberto Bossi nel 2018 mentre si trova in un bar nel centro di Roma insieme al figlio Renzo, sorseggiando un caffè. L’immagine è stata diffusa dall’archivio e testimonia un momento di vita privata del politico. La fotografia è accompagnata da un’agenzia di stampa che ne riferisce la presenza.
“La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. Parla l'avvocato Danilo Lombardo La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione VIDEO (Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2026 Umberto Bossi accompagnato dal figlio Renzo prende un caffé in un bar dell centro a Roma nel 2018. Il fondatore della Lega Nord è scomparso nei giorni scorsi all'età di 86 anni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev “La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini"(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord.
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