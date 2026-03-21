Il 21 marzo 2026 si diffonde una foto che mostra Umberto Bossi nel 2018 mentre si trova in un bar nel centro di Roma insieme al figlio Renzo, sorseggiando un caffè. L’immagine è stata diffusa dall’archivio e testimonia un momento di vita privata del politico. La fotografia è accompagnata da un’agenzia di stampa che ne riferisce la presenza.

“La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. Parla l'avvocato Danilo Lombardo La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione VIDEO (Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2026 Umberto Bossi accompagnato dal figlio Renzo prende un caffé in un bar dell centro a Roma nel 2018. Il fondatore della Lega Nord è scomparso nei giorni scorsi all'età di 86 anni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev “La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Umberto Bossi, eccolo nel 2018 prendere un caffè col figlio Renzo in centro a Roma ARCHIVIO

Articoli correlati

Umberto Bossi, l’addio del figlio Renzo: “Sempre fedele ai suoi ideali”(Adnkronos) – "Dopo una vita di battaglie, vissuta fino all’ultimo respiro con passione e fedeltà ai suoi ideali, oggi si è spento nell’abbraccio dei...

Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini"(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord.

Addio a Umberto Bossi, eccolo nel 2018 prendere un caffè col figlio Renzo in centro a Roma ARCHIVIO

Aggiornamenti e notizie su Umberto Bossi

Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega; Politica: addio a Umberto Bossi, il saluto della Brianza al fondatore della Lega Nord.

Addio a Umberto Bossi, funerali blindati a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci saràIl monastero di San Giacomo può contenere 400 persone: entreranno solo familiari, ospiti e vecchi amici, per tutti gli altri maxi-schermo in piazza. Tra i presenti la premier Meloni, i vice Tajani ... msn.com

Daniele Baglione: Addio a Umberto Bossi memoria, territorio e impegno per il futuroLa scomparsa di Umberto Bossi rappresenta un momento di profonda tristezza e riflessione per tutti noi. Non se ne va soltanto il fondatore della Lega, ma l’uomo che ha dato voce a un’idea nuova, fort ... valsesianotizie.it

«Trota». È questo il soprannome che Umberto Bossi ha attribuito a suo figlio Renzo, ridimensionando le aspettative che tanti avevano su di lui come possibile erede politico. Bossi, nel 1975, ha sposato Gigliola Guidali, commessa e sua compagna da anni. All’ facebook

Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com