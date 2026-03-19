(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Eccolo nel 2019 parlare di Salvini: "Con lui la Lega mi sembra al sicuro". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Addio al senatur Umberto Bossi, eccolo nel 2019: La Lega mi sembra al sicuro con Salvini

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