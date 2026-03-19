Umberto Bossi l’addio del figlio Renzo | Sempre fedele ai suoi ideali

Il figlio di Umberto Bossi ha annunciato la morte del padre, descrivendolo come una persona che ha dedicato la vita alle sue battaglie e ai suoi ideali. La notizia è stata diffusa attraverso una dichiarazione ufficiale in cui si sottolinea il suo impegno e la passione con cui ha affrontato gli anni. La famiglia si è raccolta intorno a lui nell’ultimo momento.

(Adnkronos) – "Dopo una vita di battaglie, vissuta fino all’ultimo respiro con passione e fedeltà ai suoi ideali, oggi si è spento nell’abbraccio dei suoi cari". Renzo Bossi, all'Adnkronos, rende omaggio così al padre Umberto Bossi, morto oggi 19 marzo all'età di 84 anni. "Ci lascia la forza di non arrenderci mai, il coraggio di rialzarci dopo ogni caduta e l’amore profondo per la libertà e la nostra terra", dice il figlio del fondatore della Lega. "Questo – conclude- è ciò che porteremo avanti, ogni giorno". —[email protected] (Web Info) Roma-Bologna, vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste. Cos’è successo in Europa League Roma-Bologna, vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Umberto Bossi è morto: ma chi sono i suoi quattro figli: Riccardo, Renzo, Roberto ed Eridano Leggi anche: Addio Umberto Bossi, come è morto Aggiornamenti e notizie su Umberto Bossi Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; Novara dice addio al primo sindaco leghista Sergio Merusi; È morto Sergio Merusi, il primo sindaco leghista di Novara eletto direttamente dai cittadini; Umberto Bossi morto, le reazioni. Tajani: Piango la sua scomparsa, Zaia: Tutto il Paese deve dirgli grazie. È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'Il popolo della Lega Nord piange Umberto Bossi, il fondatore della Lega e l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania. Il decesso all'ospedale di Circolo di Vares ... msn.com È morto Umberto Bossi: addio al Senatùr, protagonista della politica italianaITALIA - La politica italiana perde una delle sue figure più riconoscibili degli ultimi decenni. È morto a Varese Umberto Bossi, aveva 84 anni. Storico ... newsicilia.it È morto Umberto #Bossi, il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni. #Tg1 - facebook.com facebook Umberto Bossi, le due mogli e i figli, il cerchio magico del Senatùr. Il papà tessitore, l'intesa con la mamma, le liti con la sorella #ANSA x.com