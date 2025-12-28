Addio a Brigitte Bardot il mito che ha cambiato per sempre il volto della donna nel cinema

È mancata Brigitte Bardot, figura iconica che ha rivoluzionato l'immagine femminile nel cinema. Attrice e attivista, la sua carriera e il suo impegno hanno lasciato un'impronta duratura nella cultura e nella coscienza collettiva. La sua figura continua a rappresentare un simbolo di libertà e di impegno per i diritti degli animali.

Attrice, icona di libertà e coscienza animalista: con la sua vita ha scandalizzato, affascinato e diviso il mondo. Si è spenta Brigitte Bardot, una delle figure più dirompenti e simboliche del Novecento. Attrice, musa, scandalo vivente e poi militante radicale per i diritti degli animali, Bardot non è stata soltanto una star del cinema francese e internazionale: è stata un terremoto culturale. Negli anni Cinquanta e Sessanta il suo volto e il suo corpo hanno incarnato una nuova idea di femminilità, libera, sensuale, non addomesticata. Film come E t Dieu. créa la femme non la resero semplicemente famosa: la trasformarono in un'icona globale, capace di mettere in crisi il moralismo dell'epoca e di ridefinire il rapporto tra donna, desiderio e autonomia personale.

