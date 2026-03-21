È morto all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e figura di rilievo della Democrazia Cristiana. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata recentemente, suscitando attenzione nel mondo politico italiano. Cirino Pomicino aveva avuto un ruolo importante come rappresentante della corrente andreottiana e aveva partecipato a vari incarichi istituzionali nel corso della sua carriera.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio della scomparsa. È venuto a mancare all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura storica della politica italiana e protagonista della corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. L’ex ministro si è spento a Roma, presso la clinica Quisisana, intorno alle ore 16 di oggi, 21 marzo, 2026. A dare la notizia è stato Gianfranco Rotondi, che ha espresso profonda commozione: «La sua lunga battaglia contro la malattia è stata un esempio di amore per la vita. Ci ha insegnato a viverla e difenderla fino in fondo». Rotondi lo ha ricordato come un leader di grande spessore umano e politico. Le origini e la famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Paolo Cirino Pomicino: scompare a 86 anni l’ex ministro

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