Addio a Paolo Cirino Pomicino morto a 86 anni uno dei leader della Democrazia Cristina ed ex ministro del Tesoro

È morto oggi a 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del Tesoro e figura di spicco della Democrazia Cristiana. Medico di professione, è stato protagonista negli anni ’80 di Tangentopoli e ha gestito lo “Sportello Pomicino”. Era ricoverato da alcuni giorni e la sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente.

È morto Paolo Cirino Pomicino, “Geronimo” della Dc: medico, ministro, protagonista di Tangentopoli e dello “Sportello Pomicino” negli anni ’80, era ricoverato da qualche giorno Paolo Cirino Pomicino è morto oggi, sabato 21 marzo, a 86 anni. Napoletano, è stato uno dei leader principali della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Paolo Cirino Pomicino, morto a 86 anni uno dei leader della Democrazia Cristina ed ex ministro del Tesoro Articoli correlati Paolo Cirino Pomicino, morto lo storico leader della Dc: aveva 86 anni, è stato uno dei volti della Prima RepubblicaSi è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana. Addio a Paolo Cirino Pomicino: scompare a 86 anni l’ex ministroABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio della scomparsa È venuto a mancare all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura storica della politica... Una selezione di notizie su Paolo Cirino Pomicino Addio a Paolo Cirino Pomicino, storico leader della DCÈ scomparso a Roma, all’età di 87 anni, Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e figura di spicco della Democrazia Cristiana di matrice andreottiana. Pomicino si è spento alle 16 nella clinica Quisisana. msn.com Paolo Cirino Pomicino, morto lo storico leader della Dc: aveva 86 anniSi è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana. Per oltre un decennio è stato una figura di rilievo ... ilmessaggero.it