L’attore statunitense Nicholas Brendon, noto per aver interpretato Xander Harris nella serie televisiva “Buffy l’ammazzavampiri”, è deceduto all’età di 54 anni. La sua morte è stata comunicata senza dettagli sulle cause. Brendon aveva raggiunto una vasta popolarità grazie al ruolo iconico che lo ha reso riconoscibile a livello internazionale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i fan e il mondo dello spettacolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Morto a 54 anni l’attore americano. È scomparso a 54 anni Nicholas Brendon, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo di Xander Harris nella serie cult “Buffy l’ammazzavampiri”. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha spiegato come l’attore sia morto nel sonno, probabilmente per cause naturali. Il successo con Buffy. Brendon ha raggiunto la popolarità interpretando uno dei personaggi principali della serie, amico fidato della protagonista Buffy, interpretata da Sarah Michelle Gellar. Per sette stagioni, il suo personaggio ha accompagnato le avventure della giovane cacciatrice, divisa tra la lotta contro il soprannaturale e la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Nicholas Brendon: volto di Xander in Buffy, aveva 54 anni

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