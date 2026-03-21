L’attore statunitense Nicholas Brendon, conosciuto principalmente per aver interpretato Xander Harris nella serie televisiva Buffy the Vampire Slayer, è morto all’età di cinquantaquattro anni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota recentemente, lasciando senza parole i fan e il mondo dello spettacolo. Brendon era diventato un volto iconico grazie al suo ruolo nella popolare serie degli anni ’90.

Non c’è pace per i millennials. Nicholas Brendon, attore statunitense noto soprattutto per il ruolo di Xander Harris nella serie cult Buffy the Vampire Slayer, si è spento all’età di cinquantaquattro anni. A darne la notizia è stata la sua famiglia, spiegando che è morto nel sonno, per cause naturali. Nel 2023, l’interprete aveva rivelato di aver avuto un infarto; aveva inoltre subito diversi interventi chirurgici a causa della sindrome della cauda equina, di cui soffriva. Si tratta di una patologia dovuta alla compressione dei nervi spinali nella zona lombare, alla base del midollo spinale, nota come “coda di cavallo”, che può compromettere il movimento, oltre alle funzioni di vescica e intestino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio a Nicholas Brendon, lo Xander di “Buffy the Vampire Slayer”: aveva cinquantaquattro anni

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