È morto Chuck Norris star del cinema d’azione e volto di Walker Texas Ranger

È morto l’attore e artista marziale americano Chuck Norris, noto per i ruoli nei film d’azione e come protagonista della serie televisiva Walker Texas Ranger. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha confermato il decesso all’età di 86 anni, compiuti il 10 marzo. Norris era considerato un’icona del cinema degli anni ’80 e ’90, con una carriera che ha attraversato diversi decenni.

È morto l’attore americano Chuck Norris, star del cinema d’azione. Lo ha reso noto la famiglia. Figura iconica della cultura pop americana, attore, artista marziale e simbolo dei film d’azione degli anni ’80 e ’90, Norris aveva compiuto 86 anni il 10 marzo. Secondo il sito Tmz, nelle scorse ore era stato ricoverato per “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”. “Era di buon umore” dopo il ricovero, avevano detto fonti a Tmz. Solo nell’ultima settimana Norris aveva postato sui suoi profili social immagini che lo vedevano tirare di boxe con un trainer in occasione del compleanno. “Non invecchio. Mi allineo. Niente di più divertente di un allenamento in una giornata di sole per farti sentire giovane”, aveva scritto, dicendosi “grato di avere messo alle spalle un altro anno” e di poter continuare a fare le cose che amava. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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