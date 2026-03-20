È morto Chuck Norris, noto per le sue abilità nelle arti marziali e celebre per aver interpretato il protagonista nella serie televisiva “Walker, Texas Ranger”. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e il mondo dello spettacolo. Norris era considerato una figura iconica nel cinema d'azione e nel mondo televisivo. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

È morto Chuck Norris, icona delle arti marziali e volto indimenticabile della serie cult “Walker, Texas Ranger”. L’attore aveva 86 anni. Chuck Norris è morto, era ricoverato. Norris era stato ricoverato giovedì alle Hawaii. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla famiglia nella giornata di venerdì, attraverso una dichiarazione ufficiale. “Anche se desideriamo mantenere private le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace”, si legge nel messaggio. Campione di arti marziali prima di diventare una star del cinema e della televisione, Chuck Norris ha costruito una carriera che lo ha reso un simbolo dell’action americano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - È morto Chuck Norris, leggenda delle arti marziali e star di “Walker, Texas Ranger”

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