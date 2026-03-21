Ad Affori chiusa la bisca clandestina di mahjong | ai tavoli puntate da 10mila euro

Ad Affori, a Milano, ieri pomeriggio sono stati chiusi i locali di una bisca clandestina di mahjong. I tavoli coinvolti ospitavano partite con puntate fino a 10.000 euro. La polizia ha eseguito un’operazione che ha portato alla chiusura dell’attività, con sequestri di denaro e materiali di gioco. Nessuno è stato arrestato durante le operazioni.

Milano, 21 marzo 2026 – Nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 20 marzo, a Milano, i carabinieri della stazione Affori, hanno deferito in stato di libertà, per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e partecipazione a giochi d'azzardo, 6 cittadini cinesi di età compresa dai 38 ai 55 anni. La gazzella è intervenuta a seguito di una segnalazione circa un afflusso anomalo di persone, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione sita in via Pellegrino Rossi, constatando che l'immobile era stato adibito a sala da giochi, dove all'interno quattro giocatori erano già intenti nel gioco d'azzardo seduti ad un tavolo di mahjong con denaro contante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ad Affori chiusa la bisca clandestina di mahjong: ai tavoli puntate da 10mila euro Articoli correlati Milano, sigilli alla bisca clandestina cinese ad AfforiL'intervento dei carabinieri dopo una segnalazione anonima, che parlava di uno strano viavai in un'abitazione di via Pellegrino Rossi. L'appartamento a due piani trasformato in bisca clandestina per il mahjongAvevano trasformato un appartamento a due piani (ora sequestrato) in una bisca clandestina.