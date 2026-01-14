Aumentano spesa e assicurazioni A Firenze la vita è sempre più cara Segno meno solo per la benzina
Nel 2026, il costo della vita a Firenze continua a salire, rafforzando la sua posizione tra le città più costose della Toscana. Aumentano le spese generali e le assicurazioni, mentre si registra un lieve calo nel settore dei carburanti. Nonostante le riduzioni nelle tariffe di luce e gas, il panorama economico resta complesso, influenzato da fattori che incidono sui bilanci delle famiglie e delle imprese locali.
Firenze, 14 gennaio 2026 – Il costo della vita nel capoluogo toscano resta tra i più alti della regione e nel 2026 è destinato ad aumentare ancora, nonostante il previsto calo delle tariffe di luce e gas. A certificarlo è l’ultima indagine dell’Osservatorio di Federconsumatori Toscana, che fotografa una nuova stangata per le famiglie fiorentine, più pesante rispetto alla media italiana. Secondo le stime, nel 2026 ogni famiglia spenderà in più a Firenze circa 780 euro annui, contro una media nazionale di 672,60 euro. Una differenza che pesa, soprattutto in un territorio già segnato da affitti elevati e da una pressione costante sui prezzi dei beni essenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
