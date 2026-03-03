Mika accende l’Unipol Arena di Bologna fan in delirio | video

Durante un concerto all’Unipol Arena di Bologna, il cantante ha acceso il palco con una performance coinvolgente, mentre i fan si sono lasciati andare all’entusiasmo. La scenografia ha richiamato le atmosfere di “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin, creando un’atmosfera particolare. L’artista ha commentato la serata, definendola una delle più intense del tour. Un video mostra i momenti più emozionanti dell’evento.

La scenografia è un omaggio a Tempi Moderni di Charlie Chaplin. L'artista: "Bologna? Una delle città musicalmente più creative". Bologna, 2 marzo 2026 - La scenografia è un omaggio a Tempi Moderni di Charlie Chaplin. Si accendono stasera le luci dell'Unipol Arena di Bologna per la prima tappa italiana dello Spinning Out Tour di Mika. Dopo aver conquistato le grandi arene europee, l'artista apre proprio dall'Italia il nuovo capitolo live, portando sul palco uno show spettac