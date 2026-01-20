Luca Carboni torna a Bologna | la data all’Unipol Arena è ' sold out’

Luca Carboni torna a esibirsi a Bologna, con il concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in programma il 24 gennaio 2026. L’evento, già terminato in prevendita, rappresenta il primo concerto dopo una pausa di oltre sei anni, dovuta a un intervento per un tumore al polmone. Un ritorno importante per l’artista e per il pubblico locale, che ha mostrato grande interesse per questa data.

Bologna, 20 gennaio 2026 – Luca Carboni torna ad abbracciare il pubblico della sua Bologna. Sabato 24 gennaio, infatti, sarà all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno – evento andato già ‘sold out’ –, dopo più di due mesi dal concerto di Assago (Milano), il primo live a seguito di una pausa forzata durata sei anni a causa delle cure che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi del tumore al polmone. I duetti con gli amici e colleghi . Nella data milanese sono stati molti i bolognesi che lo hanno seguito, ricambiati con due ore e mezza di concerto senza sosta, tra il calore e il sostegno sul palco di amici e colleghi che gli sono stati vicini anche nel momento della malattia, tra loro: Elisa, Jovanotti e il concittadino Cesare Cremonini con cui ha cantato 'San Luca'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

