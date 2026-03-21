Acf si interrompe la striscia di risultati positivi

L'ACF ha interrotto la sua serie di risultati positivi nella partita contro il San Marino, conclusa con un punteggio di 1-0. La gara si è svolta ad Arezzo il 21 marzo 2026 e ha visto il San Marino ottenere la vittoria. L'incontro ha segnato la fine della sequenza di successi che aveva caratterizzato l'ACF nelle precedenti partite.

Arezzo, 21 marzo 2026 – . Il match si chiude sull’1-0 per il San Marino. Per la 20° giornata di Serie B Femminile, l’ACF Arezzo è ospite del San Marino Academy. Le amaranto vogliono portare avanti la striscia di risultati positivi maturata fino ad ora. SAN MARINO ACADEMY – ACF AREZZO San Marino: Limardi, Congia, Tamborini (Dicataldo 85’), Sechi (Gattuso 45’), Mak (Miotto 60’), Casadei (Manzetti 66’), Cuciniello, Tudisco, Giuliani, Sciarrone, Iardino A disposizione: Forcellini, Giannotti, Lombardi, Dicataldo, Manzetti, Gattuso, Terenzi, Miotto, Daple All. Giacomo Piva ACF Arezzo: Di Nallo, Ghio (Nasoni E. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, si interrompe la striscia di risultati positivi Articoli correlati Ravenna Juventus Next Gen 2-0: bianconeri ko, si interrompe la striscia di risultati utili consecutividi Redazione JuventusNews24Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di... Giacobazzi, troppo Cus Milano. Si interrompe la striscia positivaCUS MILANO 48 GIACOBAZZI 7 CUS MILANO: Bolzoni; Cederna, Anzaghi, Borzone, Randazzo; Colli, Morandino; Galazzi, Alagna, Mantovani; Balocco, Granieri;...