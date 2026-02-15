La Juventus Next Gen ha perso 2-0 contro Ravenna, interrompendo una serie di risultati positivi. La squadra bianconera ha subito due gol nel primo tempo, senza riuscire a reagire nella ripresa. La partita si è giocata davanti a circa 1.200 spettatori allo stadio comunale di Ravenna.

Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie C 202526. Dopo le vittorie contro Pineto, Torres e Sambenedettese, la Juventus Next Gen torna in campo per la sfida in trasferta contro il Ravenna: l’obiettivo è conquistare un’altra vittoria che sarebbe molto preziosa. Ravenna Juventus Next Gen 2-0: sintesi e moviola. TERMINA QUI IL MATCH: SI INTERROMPE A RAVENNA LA STRISCIA DI RISULTATI UTILI CONSECUTIVI PER LA NEXT GEN 90? Recupero – Sono stati concessi otto minuti di recupero 89? Occasione Cerri – L’attaccante spreca una grande chance da buona posizione 80? Dentro Amaradio – Ultimo cambio per Brambilla, che non ha ora più nulla da perdere 78? Ravenna in nove – Ammonizione ad Anacoura per perdita di tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravenna Juventus Next Gen 2-0: bianconeri ko, si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a vincere e a sorprendere.

Ravenna ha battuto la Juventus Next Gen 2-0 grazie a un colpo di testa di Bianconi, che ha segnato il secondo gol nel secondo tempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.