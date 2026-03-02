Giacobazzi troppo Cus Milano Si interrompe la striscia positiva

Nel match tra Cus Milano e Giacobazzi, i padroni di casa hanno dominato con un punteggio di 48 a 7, interrompendo una serie positiva. La formazione di Cus Milano ha schierato Bolzoni tra i pali, con Cederna, Anzaghi, Borzone e Randazzo in difesa, mentre il reparto offensivo comprendeva giocatori come Balocco, Granieri, Nucci, Perini e Cusimano. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i milanesi.

CUS MILANO 48 GIACOBAZZI 7 CUS MILANO: Bolzoni; Cederna, Anzaghi, Borzone, Randazzo; Colli, Morandino; Galazzi, Alagna, Mantovani; Balocco, Granieri; Nucci, Perini, Cusimano. All. Boggioni. GIACOBAZZI: Zerbini; Traversi, Orlandi, Malagoli, Trotta; Mazzi, Esposito (66' Petti); Bergonzini (66' Operoso), Carta (66' Cojocari), Covi (52' De Luca); Venturelli M., Zanni (46' Venturelli L.); Malisano (46' Milzani), Benassi (46' Rodriguez), Morelli (46' Ori). All. Guareschi. Arbitro: Sgardiolo di Rovigo Marcature: 5' meta Borzone tr Borzone, 16' meta Cederna, 28' meta Covi tr Mazzi, 39' meta Borzone tr Borzone; 54' cp Borzone, 65' meta Colli tr Borzone, 68' meta Gazzola, 79' meta Gazzola tr Borzone, 81' meta Oleari tr Borzone.