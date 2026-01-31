Chiusa la scuola Mauro alla Badiazza per una voragine nel cortile studenti in Dad

Una scuola alla Badiazza ha chiuso temporaneamente i cancelli dopo che una voragine si è aperta nel cortile. Gli studenti sono tornati a seguire le lezioni da casa, mentre le autorità cercano una soluzione rapida per mettere in sicurezza l’edificio. La scuola resta chiusa fino a when verranno completati i lavori di riparazione.

Scuola alla Badiazza: una voragine nel cortile costringe i bambini in Dad. Serve una soluzione immediata. E' quanto scrive il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci: "Giovedì scorso, alla scuola Mauro di Badiazza, si è aperta una voragine di circa due metri di profondità nel cortile, in prossimità dei bagni della primaria. La dirigente scolastica ha giustamente disposto la chiusura immediata dell'edificio e l'attivazione della didattica a distanza. In queste ore sono stato contattato da diverse mamme comprensibilmente preoccupate. Il problema non riguarda solo la sicurezza della scuola, ma anche la vita quotidiana delle famiglie: molte lavorano e non possono restare a casa per seguire i bambini in una DAD improvvisata.

