Forte odore di bruciato nella scuola di Basiano nel Milanese | evacuati studenti e insegnanti

Questa mattina, nella scuola elementare di Basiano, nel Milanese, si è avvertito un intenso odore di bruciato. Per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti, il personale scolastico ha prontamente attivato le procedure di evacuazione. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per verificare l'origine dell'odore e assicurare che la situazione fosse sotto controllo.

Questa mattina a causa di un forte odore di bruciato, il personale scolastico della scuola elementare di Basiano (nel Milanese) hanno dato l'allarme e fatto evacuare l'istituto. Fortunatamente non si trattava di nulla di grave e l'allarme è rientrato poco dopo.

