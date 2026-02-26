A Roma nel quartiere San Lorenzo apre l’accoglienza notturna per 40 senza fissa dimora

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, apre un nuovo centro di accoglienza notturna per 40 persone senza fissa dimora. Il servizio mira a offrire un riparo sicuro durante le ore notturne e a sostenere chi si trova in difficoltà. La struttura sarà gestita da un ente pubblico e sarà operativa ogni notte, garantendo assistenza e un luogo di sosta temporanea per chi ne ha bisogno.

(Adnkronos) – Garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora. E' l'obiettivo dell'accordo recentemente sottoscritto tra l'azienda pubblica servizi alla persona Isma (Istituti S. Maria in Aquiro) e la Comunità di Sant'Egidio. Nel quadro dell'emergenza freddo, l'iniziativa mira a dare una risposta concreta ed efficace ai bisogni emergenti di persone. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Accoglienza per i senza fissa dimora. La scuola si trasforma in dormitorioResterà in centro storico il luogo di accoglienza notturna del Comune per le persone senza fissa dimora. Emergenza freddo, il Comune apre l’Urban Center per le persone senza fissa dimoraLa struttura dell'Urban Center sarà destinata temporaneamente all’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio... Roma quartiere San Lorenzo 1963 Temi più discussi: Roma, svastiche nel quartiere Testaccio. Paola Cortellesi: Vi sono vicina. Per me è importante; Roma, svastiche nel quartiere Testaccio. Il messaggio di Paola Cortellesi: Vi sono vicina; Box auto, quanto costa? A Roma anche 200 mila euro (a Milano al massimo 120 mila): le quotazioni quartiere per quartiere; Operazione antidroga a Roma, quattro arresti nel quartiere Torpignattara. Senza Dimora: Isma e S. Egidio, aperta a Roma una nuova accoglienza notturna nel quartiere di San LorenzoL'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Isma (Istituti S. Maria in Aquiro) e la Comunità di Sant’Egidio hanno sottoscritto un accordo per garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di pers ... agensir.it Dopo l'omicidio nel quartiere Aurelio le opinioni dei residenti della zonaProseguono le indagini dopo l'accoltellamento in pieno giorno di un 22enne a Roma. Sino ad ora sono tre i fermati. Le opinioni dei residenti ... rainews.it Castel San Lorenzo avvia battaglia contro "finto Made in Italy" nell'agroalimentare - Leggi: https://shorturl.at/NH1NG #madeinitaly - facebook.com facebook