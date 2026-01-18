Emergenza maltempo piano di protezione in strutture pubbliche per i senza fissa dimora

In risposta alle previsioni meteo della Protezione civile regionale per il 19 e 20 gennaio, che prevedono piogge intense, venti di burrasca e un significativo calo delle temperature, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano di protezione per le strutture pubbliche dedicate ai senza fissa dimora. Questo intervento mira a garantire la sicurezza e il benessere delle persone vulnerabili durante l’emergenza maltempo.

Sono stati resi disponibili posti letto presso la struttura di via Eredia e altri in quella di via Stazione. Nel complesso Le Ciminiere, inoltre, è stato allestito il Padiglione F1 Sono stati resi disponibili posti letto presso la struttura di via Eredia e altri in quella di via Stazione. Nel complesso Le Ciminiere, inoltre, è stato allestito il Padiglione F1 per ampliare ulteriormente la capacità di accoglienza e non lasciare nessuno esposto al freddo. I servizi sociali rivolgono un appello alle associazioni del Terzo Settore e al volontariato affinché collaborino alla diffusione delle informazioni e alla segnalazione delle situazioni di maggiore fragilità indirizzando le persone verso i dormitori attivati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Emergenza freddo, in due giorni accolti nelle strutture dei servizi sociali altri dieci senza fissa dimora

A causa delle recenti ondate di freddo e delle nevicate post-Epifania, nel Comune di Cesena sono state adottate misure di tutela per le persone senza dimora. In due giorni, sono state accolte nelle strutture dei servizi sociali altre dieci persone senza fissa dimora, già note ai servizi. Queste iniziative mirano a garantire un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze di chi si trova in condizioni di vulnerabilità durante il periodo di emergenza freddo.

