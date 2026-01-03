Libero nella musica e anche di fare il cogl**one Così Olly ha conquistato il New York Times | Balorda Nostalgia tra i brani europei più sorprendenti Nel 2026 live allo stadio di Genova e nuova musica

Federico Olivieri, noto come Olly, si distingue per la sua libertà artistica e spontaneità. Acclamato dal New York Times come uno dei artisti europei più sorprendenti, nel 2026 si esibirà allo stadio di Genova e presenterà nuova musica. Con un atteggiamento autentico e senza pretese, Olly dimostra che, anche a 24 anni, è importante esprimersi liberamente, senza paura di essere se stessi.

" Sapete cosa? Alla mia età c'è anche voglia di essere un po' un coglione, ogni tanto ". Parola del 24enne Olly, al secolo Federico Olivieri. E lui è proprio così, quando meno te lo aspetti arriva la "fucilata" che spiazza per l'estrema sincerità. E la sincerità, così come anche le fragilità mai nascoste, il corpo da ex rugbista, il baffetto sexy un po' alla Benson Boone, quel bacino che si muove sensuale sul palco e quella vicinanza ad amici e musicisti decisamente "bromance" (legame di amicizia molto intimo che combina l'affetto tipico di una relazione romantica con il legame fraterno, ndr) sono i segreti del successo dell'artista.

