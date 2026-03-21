a22 niente prelazione incognita sulla bretella

Il ministero delle Infrastrutture ha deciso di portare a termine l’assegnazione della concessione dell’A22 attraverso la gara avviata il 31 dicembre 2024, senza prevedere la prelazione per il proponente. La decisione ha eliminato questa possibilità, lasciando incerto il futuro della Bretella. La procedura di assegnazione prosegue senza ulteriori anticipazioni o dettagli sui passaggi successivi.

Il ministero delle Infrastrutture ha deciso di concludere l’iter per l’aggiudicazione della nuova concessione dell’ A22, procedendo con la gara avviata il 31 dicembre 2024, ma escludendo la prelazione per il proponente. Inoltre, "gli esiti dei lavori della commissione incaricata di valutare l’ammissibilità delle candidature avanzate, a seguito appunto della prima fase della gara – rimarcano dal Ministero – danno garanzia, per numero di ammessi, che si tratterà di una vera competizione a favore dell’interesse pubblico". Nel frattempo per la preventiva approvazione, "è stata inviata al Cipess la proposta, che sarà la base delle offerte. Si procederà poi con la fase di invito a formalizzare le offerte e quindi la commissione valuterà ed individuerà l’aggiudicatario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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