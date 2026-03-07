Schianto sulla bretella del casello Verona Nord | l' auto finisce sul guard-rail

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo un'auto è finita contro il guard-rail sulla bretella che collega al casello di Verona Nord. L’incidente ha coinvolto un veicolo che, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo si è verificato un incidente stradale sulla bretella di collegamento al casello di Verona Nord. A scontrarsi sono state una Porsche e una Ford Kuga. L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, nell’urto la Porsche si è sollevata finendo per fermarsi sopra il guard-rail in cemento che separa le carreggiate e che ha la funzione di impedire il salto di corsia. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, che hanno gestito la viabilità e svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. «Non ci sono feriti», riferisce la polizia locale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

